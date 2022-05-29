Bitmeyen yol yüzünden esnaf kan ağlıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediyenin kış mevsiminde başlattığı yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarının hala bitmemesi hem esnafı hem de ilçe sakinlerini perişan etti. Aylardır devam eden çalışmalar nedeni ile ilçe merkezindeki birçok cadde ve sokağın toz içinde kaldı.

İLÇE ŞANTİYEYE DÖNDÜ

Kapı pencere açamadıklarını belirten esnaf, vatandaşların da bu sorundan dolayı çarşıya çıkıp alışveriş yapmak istemediğini iddia etti. Belediyenin kazıp bıraktığı bir çukura aracın lastiğinin dahi girdiğini aktaran esnaf, "Rezillikler bununla da bitmiyor. Kışın yağmur yağdığında burası çamur deryası oldu. Hadi yaza kadar çalışmalar biter dedik ancak yaz mevsimi geldi yollarımız hala perişan. İlçe merkezi şantiye alanından farksız. Ne esnaf bu sorun yüzünden iş yapabiliyor ne de vatandaşlar sokağa çıkabiliyor. Deniz sezonu açıldı. İnsanlar nasıl gelip de Seferihisar'da dolaşacak, esnaf iş yapacak diye düşünen yok" diye konuştu.

MAGANDALAR PARKA DADANDI

TİRE'DE, eski belediye başkanlarından İsmail Taşlıoğlu adını taşıyan park son zamanlarda kendilerine 'insan' diyen magandaların hedefi oldu. Parkın, lale şeklindeki havuzunu, kaldırım taşlarını ve çöp kovalarını parçalayan magandalardan dert yanan çevre sakinleri, "Bu kendini bilmezlere kim dur diyecek" şeklinde konuştular. İsmail Taşlıoğlu parkının ilçe merkezinde olduğunu hatırlatan vatandaşlar, "Özellikle gece saatlerinde buraya gelen bazı kendini bilmezler parka zarar veriyor. Çoluk çocuk, yaşlı genç nefes aldığımız parkımızı magandalar neredeyse kullanılamaz hale getirdi. Belediye tamir ediyor, üç beş gün sonra onlar yeniden kırıyor. Yetkililerden bir an önce önlem almalarını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

BAYRAKLI SAHİL ŞERİDİNDE TUVALET SORUNU ÇÖZÜLMÜYOR

İZMİR Bayraklı sahil şeridindeki bazı tuvaletlerin ya arızalı ya da hiç çalışmadığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Özellikle hafta sonu yüzlerce insanın Bayraklı sahil şeridine akın ettiğini, çocuklu ailelerin gezip dolaştıklarını vurgulayan vatandaşlar, belediye tarafından konulan tuvaletleri kullanmak istediklerinde ise kapılarının kapalı olduğunu söyledi. Bu sorundan mağdur olan engelli Emin Özkul, sesini duyurmak için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, tuvaletlerin kapalı olduğunu, sorunu bildirmek için herhangi bir yetkiliye ulaşmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

METİN BURMALI