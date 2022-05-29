‘Çözümsüzlük abidesi Harmandalı çöplüğü’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Çiğli'nin Harmandalı faciasıyla baş başa bırakıldığını belirten Sürekli, "Harmandalı, bir türlü finale varamayan uzun ve hazin bir hikâye. Yazarlar grubu da belli! Aynı Büyük Kanal Projesi'ndeki, Buca-Otogar Tünel, Viyadük Projesi, Opera Binası Projesi'ndeki gibi. Harmandalı sorunu da bir çözümsüzlük abidesi gibi öylece duruyor. Burada da defalarca açıklamalar yaptık. 3 yıldır toprak kaymaları yaşanıyor, insan boyunda yarıklar öylece duruyor. Çöp tesisinden sızan zehirli atık sular bununla birlikte insan sağlığını da tehdit etmeye devam ediyor. Tesisin 150 hektarlık alanı heyelan bölgesinde olmasına rağmen çöp dökmeye devam ediyorlar. Ama, yine çözüm yok, yine çözüm yok" diye konuştu.

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