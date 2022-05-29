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Haberler İzmir Ege'de sıcaklık rekora koşuyor! Termometreler 40 dereceye yaklaştı

Ege'de sıcaklık rekora koşuyor! Termometreler 40 dereceye yaklaştı

Hava sıcaklıkları Ege'de artmaya devam ediyor. 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar özellikle İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor. Peki Ege'de sıcaklık daha ne kadar devam edecek? Hava sıcaklığı artacak mı? İşte detaylar...

AA

29.05.2022, 16:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,6 derece olan bölgede bugün sıcaklıklar Aydın'da 38, İzmir'de 36, Denizli'de 36, Manisa'da 34 ve Uşak'ta 30 derece civarında seyrediyor.

Ege’de sıcaklık rekora koşuyor! Termometreler 40 dereceye yaklaştı

Mayıs ayı sıcaklık rekoru 37,6 derece olan İzmir kent merkezinde, rekora yakın seyreden sıcak hava nedeniyle pazar gününe rağmen öğle saatlerinde sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi. Sıcak hava nedeniyle bölge genelindeki plaj ve sahillerde denize girenler yoğunluk oluşturdu.

Ege’de sıcaklık rekora koşuyor! Termometreler 40 dereceye yaklaştı

EN SICAK MAYIS GÜNLERİNDEN BİRİ

Aydın'da da bunaltan hava nedeniyle vatandaşların açık alanları tercih etmedikleri görüldü. Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi, dondurma, kar helvası gibi yiyecekleri tüketerek serinlemeye çalıştı.

Efeler ilçesindeki Nevzat Biçer Parkı'na gelen Ayten Güleç, "Hava çok sıcak olduğu için ince giyindik, şapka taktık. Erimemek için dayanmaya çalışıyoruz." dedi.

Ege’de sıcaklık rekora koşuyor! Termometreler 40 dereceye yaklaştı

Beyza Nur Dönmez de "Gerçekten hava çok sıcak ve bunaltıcı. Gözlüğü takıp yurttan çıktım. Dışarısı daha kavurucu ve sıcak. Ben Afyonkarahisarlıyım, orası bu kadar sıcak değildi, şu an orada olmak istedim." diye konuştu.

Kadir Acar ise kentte en sıcak mayıs günlerinden birinin yaşandığını ifade ederek, "Bu sıcak olmasa pamuk, incir, zeytin yetişmez. Evde sıkıldık. Gölgeye geldik, serinliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ege’de sıcaklık rekora koşuyor! Termometreler 40 dereceye yaklaştı

TERMAL HAVUZA İLGİ DEVAM ETTİ

Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü Denizli'de de kent merkezi sakin bir gün geçirirken Pamukkale ören yerindeki ziyaretçi yoğunluğu bunaltan havaya rağmen sürdü.

Ege’de sıcaklık rekora koşuyor! Termometreler 40 dereceye yaklaştı

Ören yeri içinde 36 derecelik termal suyun bulunduğu "Kleopatra Havuzu" da günü dolu geçirdi.

Ege Bölgesi'nde birkaç gündür çok yüksek seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren düşmesinin beklendiği belirtildi.

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