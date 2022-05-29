En baba avukat

'BABA avcısı avukat' olarak ünlen İzmir Barosu avukatlarından Varol Turbay, 16 ay içinde çözülemeyen 11 davanın daha sonuca ulaşmasını sağladı. Avukat Turbay'ın ünü hemen hemen 81 ile yayıldı. İki çocuk babası Turbay, her davanın ayrı bir hikaye olduğunu belirtti. İzmir dışında da çok dava aldığını belirten Turbay, son 20 yıl içinde 300'e yakın babalık davası ve tazminat davasının yanında son 16 ay içinde de 11 dava daha kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı. 33 yaşında ilk kez giydiği cüppe ile avukatlık hayatına başlayan Turbay, "Her bir dava benim için ayrı bir üzüntü" diye konuştu.

ADETA FİLM SENARYOSU GİBİ

TURBAY şöyle konuştu: "Ben aslında bu davalara bakmak istemiyorum. Ancak her kazandığımız davanın ardından, yeni bir dava raflardaki dosyalara ekleniyor. Bu kadar çok olay var. Gerçek ortaya çıkınca eşler ve aileler arasında sorun çıkıyor. Kimi DNA ve tüm delillere rağmen kabul etmezken, kimi kabul ediyor. Kimi ise oğlu ya da kızı ile gerçek bir baba evlat ilişkisi içine giriyor. Bizi en çok bunlar memnun ediyor" dedi. Baktığı davalar içinde hepsinin ayrı ayrı hikayelerinin ve adeta film senaryolarını aratmayacak öykülerinin olduğunu belirten avukat Turbay en unutamadığı davan ne diye soranlara hiç birini unutamadım diyorum."■ FATİH ŞENDİL