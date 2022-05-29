İzmir İZSU su kesintisi 29 Mayıs Pazar

İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU bugüne ait kesinti planını paylaştı. İşte 29 Mayıs Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İZSU tarafından yapılan duyuruda bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte 29 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi detayları..
İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU bugüne ait kesinti planını paylaştı. İşte 29 Mayıs Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
ALİAĞA HACIÖMERLİ
29.05.2022 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ÇİFTLİK
29.05.2022 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
29.05.2022 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK ZEYBEK, HUZUR, ANADOLU, TRAKYA
29.05.2022 saat 10:10 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK KÜLTÜR, İSMET KAPTAN, ALSANCAK
29.05.2022 saat 10:10 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 9 EYLÜL, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, İSTİKLAL
29.05.2022 saat 07:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GERELİ
29.05.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ PİRİNÇÇİ
29.05.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI ALPKENT, TORBALI
29.05.2022 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
URLA SIRA
29.05.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.