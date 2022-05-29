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İzmir İZSU su kesintisi 29 Mayıs Pazar

İZSU tarafından yapılan duyuruda bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte 29 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi detayları..