İzmir’de sıcaklıklar arttı itfaiye ekipleri teyakkuza geçti

İzmir'de 7 ilçede müfreze ve orman yangınlarına karşı orman köylerini korumak amacıyla itfaiye nöbet noktaları oluşturdu. Yangına ilk müdahalenin önemini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, "Bizler zamanla yarışıyoruz. Orman yangınları önce örtüyle başlar gövdeye ve dal yangınlarına doğru devam eder. Dal yangınlarına ulaştığında özellikle kozalakların belirli ısıya ulaşıp patlamasıyla ve kuruyan dallarla hızla yayılır, yangının büyümesine sebep olur" dedi.





EN KISA SÜREDE YANGINA MÜDAHALE İÇİN İŞBİRLİĞİ

Orman yangınları ile başa çıkmak ve erken müdahale için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'yla Akıllı İhbar Sistemi'ni geliştirdiklerini ifade eden Derse, "Şehri 12 telsiz kulesinde ormanlık alanlarının yüzde 46'sını gerçek zamanlı görüntü işleme teknolojisi (yapay zeka) ile 24 saat izleyen kameralarla takip ediyoruz. Ayrıca bu sene 57 tanker, bir önceki yıl 65 tanker dağıttık. Toplam 313 tankeri köylerimize ulaştırdık. Böylelikle itfaiye yetkilileri ve itfaiye erlerinden aldıkları eğitimlerle muhtarlar ve özel eğitim almış gönüllüler elbirliği ile de orman köylerinde yangına müdahale edebiliyoruz" diye konuştu.





ORMAN YANGINLARINDAN KORUNMAK İÇİN DİKKAT

Orman yangınlarından korunmak için vatandaşlara uyarılarda da bulunan Derse, "Özellikle piknik ve mesire alanlarına yangın çıkartabilecek tüp, mangal gibi malzemelerle girilmesi yasak. Buna çok dikkat edilmesi gerek. Yangınların yüzde 48'i sigara izmaritinden çıkar. Lütfen sigara izmaritlerini, kibritleri ve diğer tütün ürünlerini hareket halindeki araçlardan veya park alanlarındaki herhangi bir yere atmayın. İzmaritleri sadece belirlenen yerlere attığınızdan emin olun. Evsel atıkları yakarken yerel yönetmeliklere uyun. Rüzgarlı koşullarda arka bahçede ateş yakmaktan kaçının ve alevleri kontrol altında tutmak için yakınlarda bir kürek, su ve yangın tüpü bulundurun. Vatandaşlar gözetimsiz veya kontrol dışı bir yangın görürse derhal telefonundan Acil Çağrı Merkezi 112'yi tuşlayarak 'Yangın İhbar Hattı' ve Acil İzmir uygulamasına resmi atılarak iletişime geçilebilir. İnşallah yangınsız bir sezon olur. Bu güzelim ormanlarımız, ciğerlerimiz yanmasın. Tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz" sözlerine yer verdi.



MÜFREZE VE NÖBET NOKTALARI NEREDE?

Orman köylerinde ve kırsal alanlarda yangınlarına hızlı müdahale etmek için Bergama'nın Yukarıbey, Ödemiş'in Kaymakçı ve Gölcük, Menderes'in Ahmetbeyli, Buca'nın Kırıklar, Balçova'nın Teleferik, Karaburun'un Küçükbahçe bölgelerinde nöbet noktaları oluşturdu.