Minik yazarların kitap sevinci

İzmir'de Balçova Başöğretmen Atatürk İlkokulu öğrencileri 'Geleceğin Yazarları Projesi' kapsamında yazdıkları anı, hikaye ve şiirden oluşan eserleri 'Minik Kalplerden Dökülen Hikayeler' adlı kitapta buluşturdu. Proje koordinatörü olan okul müdür yardımcısı Nurşah Danışoğlu İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Geleceğin Yazarları Projesi'ne öğrenci ve öğretmenlerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek kitabın yazım aşamasında çocukların büyük bir heyecanla çalıştığını belirtti.

FUARDA SERGİLENECEK

Projenin öğrenci ve veliler tarafından büyük ilgiyle karşılandığını belirten Danışoğlu, "Proje, öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmesinin yanında kendilerini yazılı olarak ifade edebilmelerine büyük katkı sağladı. Ayrıca hayal güçlerini ortaya çıkardı. Yazdıkları eserler, kitap ve e-kitap haline getirildi. Çocuklarımız çok büyük bir mutluluk yaşadılar" diye konuştu.

Öğrencilerin yazmaya ve okumaya teşvik edilmesinin önemine dikkat çeken Danışoğlu, "2 Haziran'da İzmir Konak Meydanı'nda projede yer alan okulların katılımıyla kitap fuarı düzenleyeceğiz. Öğrencilerimizin kitapları bu fuarda sergilenecek. Öğrencilerimiz ilk yazarlık deneyimlerini bu proje sayesinde yaşadılar" şeklinde konuştu. ■ NİDA ALADAĞ