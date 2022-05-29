Zorlu Binası için yapılan yükseklik itirazı ret edildi

İZMİR'DE tartışmalara neden olan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yüksekliği 131 metreden 84 metreye düşürülen Zorlu Binası için firmanın Konak Belediyesi'ne yaptığı plan değişikliği itirazları hakkında İmar- Hukuk Komisyonu kararını verdi. Firmanın itirazlarını değerlendiren Konak Belediyesi İmar-Hukuk Komisyonları, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.02.2022 tarihli ve 05.242 sayılı kararı doğrultusunda yeniden değerlendirirek itirazı oy çokluğu ile uygun bulmadı. Büyük tartışmalara neden olan binanın yüksekliği böylece 84 metre olarak kaldı.

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