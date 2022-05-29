  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Zorlu Binası için yapılan yükseklik itirazı ret edildi

Zorlu Binası için yapılan yükseklik itirazı ret edildi

29.5.2022

Zorlu Binası için yapılan yükseklik itirazı ret edildi
İZMİR'DE tartışmalara neden olan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yüksekliği 131 metreden 84 metreye düşürülen Zorlu Binası için firmanın Konak Belediyesi'ne yaptığı plan değişikliği itirazları hakkında İmar- Hukuk Komisyonu kararını verdi. Firmanın itirazlarını değerlendiren Konak Belediyesi İmar-Hukuk Komisyonları, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.02.2022 tarihli ve 05.242 sayılı kararı doğrultusunda yeniden değerlendirirek itirazı oy çokluğu ile uygun bulmadı. Büyük tartışmalara neden olan binanın yüksekliği böylece 84 metre olarak kaldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA