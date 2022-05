Aşırı hız 5 can aldı

Kula'da gece saatlerinde babasından izinsiz otomobilini alan H.Y. (16), ehliyeti olmamasına rağmen trafiğe çıktı. Aşırı sürat yapan H.Y, İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında İbrahim Öztürk (31) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.





23 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

112 acil servis ekipleri ağır yaralanan sürücüler H.Y. ile İbrahim Öztürk'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Öztürk'ün otomobilinde yolcu olarak bulunan İzzet İyli (51), Mehmet Yılmaz (58), Emir Öztürk (41) ve Burakcan Öztürk'ün (22) ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırılırken, hayati tehlikesi devam eden H.Y'nin 23 promil alkollü olduğu belirlendi.



2 ARACA BİRDEN ÇARPTI

İzmir Çevreyolu Bornova Işıkkent rampaları mevkiinde meydana gelen kazada ise, arkadaşı Can İ'nin kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Sürücü Can İ'nin otomobili önce Hüsnü K. idaresindeki kamyona, ardından Özlem Ö.'nün kullandığı otomobile çarptı. Sürücü Can İ.'nin iki araca çarpması ile sonuçlanan kazada yolcu koltuğunda bulunan arkadaşı Öykü Su Atılgan ağır yaralandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Atılgan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.







GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun olup Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde de doktora öğrencisi olan 29 yaşındaki Öykü Su Atılgan'ın, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan'ın kızı olduğu ortaya çıktı. Genç kadın kampüsteki Bilal Saygılı Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuk babası Prf. Dr. Atılgan gözyaşlarını tutamazken, Ege Üniversitesi de ayrıca Öykü Su Atılgan'ın vefatı ile ilgili mesaj yayınlayarak ailesine başsağlığı diledi.



