İşitme kaybını müzik aşkıyla iyileştirdi

İzmir Karşıyaka'da yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi Yalın Çal'ın 3 yaşındayken yaşadığı orta kulak enfeksiyonu nedeniyle kulağında sıvı kalınca işitme sinirleri zarar gördü ve yüzde 80 işitme kaybı oluştu. Operasyon geçiren Çal, daha sonra işitme cihazı kullanmaya başladı. Doktorunun müziğin işitme sinirlerini güçlendirdiğine yönelik önerisiyle müzikle tanıştı.





ARTIK KONSER VERİYOR

Piyano ve gitar çalmaya başlayan Çal, giderek müziğe tutkuyla bağlandı. Tedavinin ve ileri teknoloji işitme cihazlarının yanı sıra tutkunu olduğu müziğin işitme sinirlerini güçlendirmesi sayesinde Çal, zaman içinde yüzde 40 daha fazla duymaya başladı. Müzikle, işitme kaybı sayesinde tanıştığını anlatan Çal, "Doktorumuz işitme kaybının azalması için enstrümana başlamamı önerdi. Önce piyano çalmayı öğrendim daha sonra gitar kursuna giderek kendimi geliştirdim. Dijital platformlarda yer alan 2 şarkı çıkardım. 4 farklı konser verdim, festivallere çıktım. Bundan sonraki hedefim güzel sanatlarda müzik teknolojileri bölümü okumak ve albüm çıkarmak. Müzik benim için bir tutku. Sadece hobi değil aynı zamanda bir iş" dedi.