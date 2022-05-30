İzmir su kesintisi 30 Mayıs Pazartesi

İZSU İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve kesintilerden hangi ilçelerin etkileneceği araştırılıyor. İşte 30 Mayıs Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Buna göre birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 30 Mayıs Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve kesintilerden hangi ilçelerin etkileneceği araştırılıyor. İşte 30 Mayıs Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
Çeşme İlçesi Dalyan Bölgesini besleyen içme suyu deposunun Ø500 mm çaplı içme suyu hattının deplase edilmesi gerekmektedir. Söz konusu hattın deplase edilip imalatı tamamlanan yeni hattın bağlantılarının yapılabilmesi için su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur. Bu nedenle Dalyan Mahallesi, Üniversite Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi genelinde 30.05.2022 Pazartesi günü 10:00 ile 18:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Çeşme İlçesi Dalyan, Üniversite ve Cumhuriyet Mahalleleri.
ALİAĞA SİTELER
30.05.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ ÇİFTLİKKÖY
30.05.2022 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK
30.05.2022 saat 09:30 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ÜÇKUYULAR, FAHRETTİN ALTAY
30.05.2022 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK LEVENT, FERAHLI, ZEYTİNLİK, EMİR SULTAN
30.05.2022 saat 09:05 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
MENDERES TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK
30.05.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES KISIK
30.05.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN ATATÜRK
30.05.2022 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN ESATPAŞA, TÜLBENTLİ, KASIMPAŞA, MERMERLİ, SEYDİNNASRULLAH, AHIHIDIR, GAYBİ, ZAFER
30.05.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇAYLI, ÇOBANLAR, ALAŞARLI
30.05.2022 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.