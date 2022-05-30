İzmir su kesintisi 30 Mayıs Pazartesi

Çeşme İlçesi Dalyan Bölgesini besleyen içme suyu deposunun Ø500 mm çaplı içme suyu hattının deplase edilmesi gerekmektedir. Söz konusu hattın deplase edilip imalatı tamamlanan yeni hattın bağlantılarının yapılabilmesi için su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur. Bu nedenle Dalyan Mahallesi, Üniversite Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi genelinde 30.05.2022 Pazartesi günü 10:00 ile 18:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.



Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Çeşme İlçesi Dalyan, Üniversite ve Cumhuriyet Mahalleleri.