Yaşları küçük suçları büyük

15-16 yaşlarında olmalarına rağmen bugüne kadar çok sayıda ev ve otomobil hırsızlığına karıştıkları öğrenilen O.Y. ve M.A adlı şüpheliler, Aydın'ın Germencik ilçesinden çaldıkları 09 KS 328 plakalı otomobille İzmir Tire'ye geldi. Çalıntı araçla şehir içinde tehlikeli manevralar yapan ardından da park halindeki bir otomobile çarpan iki kafadar adeta trafiği birbirine kattı. Çocuk yaştaki şüpheliler, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.



ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTILAR

Kısa süre sonra polisi de atlatmayı başararak kent merkezi dışına çıkan şüpheliler izlerini kaybettirdi. İki kafadar tam 'kurtulduk' derken bu kez Boynuyoğun köyü, Benli Tepe mevkiinde kullandıkları otomobilin kontrolünü kaybederek büyük bir hızla yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası pert olan çalıntı araçtaki iki çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



■ NADİR UYSAL

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