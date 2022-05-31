Doğruer’den Kınık’a öğretmenevi müjdesi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kınık'ı ziyaret etti. Başkan Sürekli, ilçede öğretmenevi, Poyracık AquaPark Sosyal Tesisleri ve Delez Yaşam Vadisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yatırımları yerinde inceleyen Başkan Sürekli, "Hizmet etmek, niyet ve inanç işidir. Bu güçle 20 yıldır ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz" dedi. Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de, ilçeye 74 yatak kapasiteli Öğretmenevi'nin açılacağını müjdeledi. Öğretmenevi'nde özel toplantı salonları, spor kondisyon merkezi ve Halk Eğitim Merkezi de yer alacak.

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