  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Doğruer’den Kınık’a öğretmenevi müjdesi

Doğruer’den Kınık’a öğretmenevi müjdesi

31.5.2022

Doğruer’den Kınık’a öğretmenevi müjdesi
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kınık'ı ziyaret etti. Başkan Sürekli, ilçede öğretmenevi, Poyracık AquaPark Sosyal Tesisleri ve Delez Yaşam Vadisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yatırımları yerinde inceleyen Başkan Sürekli, "Hizmet etmek, niyet ve inanç işidir. Bu güçle 20 yıldır ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz" dedi. Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de, ilçeye 74 yatak kapasiteli Öğretmenevi'nin açılacağını müjdeledi. Öğretmenevi'nde özel toplantı salonları, spor kondisyon merkezi ve Halk Eğitim Merkezi de yer alacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA