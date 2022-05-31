İzmir su kesintisi 31 Mayıs Salı

İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 31 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...
Su ve elektrik kesintileri yakından takip ediliyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte 31 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 31 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...
ALİAĞA ÇALTILIDERE
31.05.2022 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI CENGİZHAN, ALPASLAN
31.05.2022 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA FEVZİPAŞA
31.05.2022 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ YENİYURT
30.05.2022 saat 22:10 ile 31.05.2022 saat 10:00 arasında yaklaşık 11 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK ZEYBEK, HUZUR, ANADOLU, TRAKYA
31.05.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME İSMET İNÖNÜ
31.05.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE MALTEPE
31.05.2022 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ ÇÖMLEKÇİ
31.05.2022 saat 08:10 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
MENDERES YENİKÖY
31.05.2022 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN YAHŞELLİ
31.05.2022 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAYMAKÇI
30.05.2022 saat 21:50 ile 31.05.2022 saat 12:00 arasında yaklaşık 14 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KEMENLER
31.05.2022 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR HIDIRLIK, CAMİKEBİR, TEPECİK MAH
31.05.2022 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK GÖKÇEALAN
31.05.2022 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI, ALPKENT
31.05.2022 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER
31.05.2022 saat 07:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.