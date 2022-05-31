Haberler İzmir İzmir su kesintisi 31 Mayıs Salı

İzmir su kesintisi 31 Mayıs Salı

Su ve elektrik kesintileri yakından takip ediliyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte 31 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...