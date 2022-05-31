İzmirli depremzedeler ikinci kez sarsıldı

İZMİR'DE 30 Ekim 2020'de yaşanan deprem sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Uzundere'deki konutlara yerleştirilen depremzedeler, ikinci bir şokla sarsıldı. Büyükşehir yetkililerinin vatandaşlara konutları boşaltmaları için 20 Temmuz'a kadar süre verdiği öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi, ortağı konumunda bulunduğu Hilton'u ve mülkiyet sahibi olduğu Uzundere konutlarını daha önce kullanıma açmıştı. Hilton'da bir süre sonra kalan depremzede sayısı sıfıra inerken, 224 bağımsız birimi bulunan Uzundere'de depremzedeler oturmaya devam etmiş ve Büyükşehir Belediyesi deprem sonrası kira almadığı depremzedelerden ayrıca su ve elektrik ücreti de almamış, internet hizmetini de ücretsiz sağlamıştı.

KÖTÜ HABER GELDİ

Uzatılan sürenin dolması ile birlikte depremzedelere kötü haber geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Uzundere konutlarındaki depremzedeleri ziyaret ederek '20 Temmuz tarihine kadar daireleri boşaltın' mesajını ilettiği iddia edildi. Henüz yazılı bir tebligat gönderilmezken, mağdur olan vatandaşların birçoğu 'rezerv alan bitene kadar beklensin' çağrısını yaptı. Bazıları ise 'en azından düşük ücretle bize kiralansın' talebinde bulundu.

ÖNCELİKLİ OLACAKLARDI

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha önce yaptığı açıklamada depremzedelerin Uzundere'de 'öncelikli' olacağını söylemişti. Vatandaşlara çıkmak istediklerinde eşyaları da alabileceklerini söylediklerini kaydeden Soyer, "Biz bu evlerin uzun vadeli uzun taksitle içeride oturan vatandaşlar isterse onlara satmak istiyoruz. 224 aile var, bunlar burada öncelikli olacak" açıklamasında bulunmuştu.