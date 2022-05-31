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Meteorolojiden mevsim normalleri üzerinde sıcak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Sıcaklıklar hafta boyu Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34 derece civarında seyredecek

AA

31.05.2022, 18:32

Meteorolojiden mevsim normalleri üzerinde sıcak uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülke genelinde etkisini sürdürecek.

Tahminlere göre hava sıcaklıkları Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında seyredecek.

Açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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