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Meteorolojiden mevsim normalleri üzerinde sıcak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Sıcaklıklar hafta boyu Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34 derece civarında seyredecek