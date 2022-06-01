Algı operasyonları yine tutmadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT üzerinden yapmaya çalıştığı algı operasyonunun ardından CHP Milletvekili Murat Bakan'ın İzmir Torbalı üzerinden yapmaya çalıştığı benzer oyun çöktü. Torbalı'da kavga eden iki kişiden biri olan Mehmet Cazip Obay'ın üzerinden "Türkiye Devlet Fedaileri Temsilci Tanıtım Kartı" yazılı bir kart çıktı.

KİRLİ PLANINI DEVREYE SOKTU

Murat Bakan da sosyal medya hesabından bu tanıtım kartı ile şarjörlü bir tabancanın fotoğrafını paylaşarak kirli planını devreye soktu. Bakan, "Türkiye'de paramiliter gruplar var derken boşuna söylemiyoruz. Sadat, Halkın Özel Harekatı, Özel Harekat Derneği derken şimdi de Türkiye Devlet Fedaileri denilen yapılanma ortaya çıktı. Bugün Torbalı'da kavga eden iki şahsa müdahale eden polis şahıslardan birinde bu kimliği buluyor. Şimdi de kendisine devlet fedaisi diyen, cebinde bu kimliği taşıyan, kimliğin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olan insanlarla aynı sokaklarda geziyoruz" dedi.

Algı operasyonunu diğer paylaşımlarıyla da sürdüren Bakan, "Bunlar buzdağının görünen kısmı, ne SADAT, ne Hizbullah, ne bilmem ne ocakları hiç farketmez. Sizi deşifre etmeye devam edeceğiz. Seçimlerden sonra Türkiye'yi suç örgütlerinden de, iktidarın paramiliter yapılarından da temizleyeceğiz" sözleriyle halkın aklıyla adeta dalga geçti.

Söz konusu paylaşımlar sosyal medyada yankı bulsa da, algı operasyonu çabuk çöktü. Mehmet Cazip Obay'ın, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Tatak'ın da içlerinde yer aldığı gençlerle birlikte parti afişlerinin önünde fotoğrafları ortaya çıktı.

BAKAN'DAN ŞİKAYETÇİ OLACAK

Obay'ın yerel seçimler öncesinde de Torbalı'da CHP'nin çalışmalarında yer aldığı kaydedildi. Kılıçdaroğlu ve CHP üst düzey yöneticilerinin toplumda paramiliter yapılar oluşturulduğu yönündeki algı oluşturma planı bu olayla da bir kez daha deşifre oldu. Bu arada Obay'la ilgili yasal işlem yapıldığı belirtildi. Olayla ilgili bir açıklama yapan Obay ise, Türkiye Devlet Fedaileri'nin resmi bir oluşum olmadığını belirterek, "Silahım da kuru sıkı ve boştur" dedi. Obay, ayrıca "Murat Bakan'dan maddi ve manevi olarak şikayette bulunacağım" ifadelerini kullandı.

ERHAN GÜLENÇ