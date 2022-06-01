Dikili’de akraba kızlar kayboldu

İZMİR Dikili'ye bağlı Yaylayurt mahallesinde 2.5 ay önce okula gitmek üzere evden ayrılan Buket Uslu'dan (16) haber alınımazken, iki gün önce de kuzeni Gözde Uslu (15) ortadan kayboldu.

Lise öğrencisi iki kızın evlenme vaadiyle kaçırıldıklarını öne süren aileleri ile mahalle sakinleri, çocukların bulunamamasına tepki göstererek jandarma karakolu önünde toplandı. Kızı Gözde'nin paltosuna sarılan ve çocuğunun kaçırıldığını iddia eden Seher Uslu, "Bana evladımı verin, kızımı istiyorum. Yavrum olmadan yaşayamam" diyerek gözyaşı döktü. 8 Mart'ta kaybolan Buket'in annesi Gülşah Uslu ise, "Kaç ay geçti aradan, kızım nerede, verilen sözler nerede? Daha kaç anne yanacak?" diye isyan etti. Gözü yaşlı iki anne ile beraberindeki kalabalık, güvenlik güçlerinin, çocuklarının bulunacağı sözünü vermesi üzerine dağıldı.