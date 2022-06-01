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Haberler İzmir Gamze, dayakçı sevgilisini affetti

Gamze, dayakçı sevgilisini affetti

İzmirli Gamze Tümtürk, 3 saat boyunca kendisini dövdüğünü söyleyerek şikayetçi olduğu sevgilisi E.Y hakkındaki şikayetini geri çekti ve onunla barıştı

1.6.2022

Gamze, dayakçı sevgilisini affetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski erkek arkadaşı E.Y. (35) tarafından 3 saat boyunca şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi olan Gamze Tümtürk (22), suç duyurusunu geri çekti. Tümtürk'ün, E.Y. ile tekrar barıştığı belirtildi. Harmandalı Mahallesi'nde Gamze Tümtürk, 3 senedir birlikte olduğu E.Y.'den, fiziksel ve duygusal şiddet gördüğünü öne sürerek 3 ay önce ayrıldı.

TEKME VE YUMRUK ATTI
Bu süreçte E.Y. tekrar barışmak istediğini söyledi ancak Tümtürk bunu kabul etmedi. 4 Mart'ta saat 06.00 sıralarında E.Y. eve geldi. Açık unutulan kapıdan giren E.Y., iddiaya göre yatak odasında uyuyan Gamze Tümtürk'ün yanına gidip barışmak istediğini söyleyerek, sarılmaya çalıştı. Tümtürk, tepki verince E.Y. genç kadına saldırdı. Olaydan sonra gözleri başta olmak üzere yüzünün ve vücudunun birçok bölgesinde morluklar oluşan Tümtürk, polise gidip şikayetçi oldu.

Olay günü polis ekiplerince gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay sonrasında Gamze Tümtürk, avukatı Ercan Öner aracılığıyla 'tehdit', 'hakaret', 'darp' ve 'cinsel saldırı' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma sürerken, eski sevgilisiyle tekrar barıştığı belirtilen Gamze Tümtürk şikayetini geri çekti.

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