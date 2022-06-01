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Haberler İzmir Hırsızlığın böylesi! İzmir'de demiryolunun korkuluklarını çaldılar

Hırsızlığın böylesi! İzmir'de demiryolunun korkuluklarını çaldılar

İzmir'in Menemen ilçesinde Mermerli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla şüpheli H.B, H.A. ve F.K. gözaltına alındı, çalınan malzemeler söz konusu araçta ele geçirildi. Demir yolu hattındaki korkulukları çaldığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.

DHA

01.06.2022, 11:59

Hırsızlığın böylesi! İzmir’de demiryolunun korkuluklarını çaldılar

İzmir'in Menemen ilçesinde demir yolu hattında korkulukları çaldığı tespit edilen 3 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 25 Mayıs'ta Hatundere Mahallesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait demir yolu hattı kenarındaki 28 korkuluğun çalınması üzerine harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.B., H.A. ve F.K. olduğunu belirledi. 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, çalınan korkuluklar da bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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