İzmirli usta hediye etmişti! Başkan Erdoğan, yabancı liderlere hediye etmek için 50 adet vazo siparişi verdi

Menemenli Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Menemen'i ziyareti anısına bir vazo yaparak Başkan Erdoğan'a hediye etmeye karar verdi. Konuyu Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile paylaşan Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu, Pehlivan'dan onayı alır almaz vazo için kollarını sıvadı. Menemen'in kırmızı toprağından oluşan yaklaşık 200 kilogram çamur kullanan ve bir ay boyunca emek veren Ahmet Taşhomcu, ortaya 2 metre 50 santimetrelik bir eser çıkardı. Eserin üzerine Cumhurbaşkanlığı forsunu da çizen Taşhomcu, eserin yapımında hiçbir kalıp kullanmadı. Ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın öncülüğünde Ankara'ya giden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve Ahmet Taşhomcu, vazoyu Başkan Erdoğan'a takdim etti.





BAŞKAN ERDOĞAN, YABANCI LİDERLERE HEDİYE ETMEK ÜZERE 50 ADET VAZO SİPARİŞİ VERDİ

BaşkanErdoğan'a yapılan ziyareti anlatan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Sağ olsun Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, bizi Cumhurbaşkanımız ile bir araya getirdi. Cumhurbaşkanımız vazoyu görünce çok şaşırdı ve defalarca beğenisini dile getirdi. 'Harikulade bir eser ortaya çıkarmışsınız. Çok güzel ve özel bir hediye olmuş' dedi. Uzunca bir süre görüşme olanağı bulduk. İlçemizde neler yaptığımızı anlattık ve Menemen ilçemize dair projelerimizi sunduk. İçeride bulunduğumuz süre içerisinde çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanımız, Dünya Şampiyonu aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı olan Çömlek Ustamız Ahmet Taşhomcu'dan diğer devlet başkanlarına hediye edilmek üzere farklı renk ve dekorlarda şimdilik toplamda 50 adet sipariş verdi. Sanatçımız Ahmet Taşhomcu tarafından Menemenimizde üretilen bu eserlerin dünya liderlerine gidecek olması bizi çok mutlu etti. Bu durumu, Menemenimizin tanıtımı ve ön plana çıkması için de çok önemli bir fırsat olarak görüyorum. İnşallah dünyanın dört bir yanından Menemen'imize geri dönüşü de olacaktır. Sayın Vekilimiz Hamza Dağ'ın önderliğinde Menemen'in kıymetlerinden Ahmet Taşhomcu ile birlikte çok önemli ve unutamayacağımız bir ziyaret gerçekleştirmiş olduk" dedi.





ÇÖMLEK SANATÇISI TAŞHOMCU, VAZOLARIN YAPIMINA BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu da eseri yapmak için bir ay boyunca gece gündüz çalıştığını anlattı. Başkan Erdoğan ile görüşmenin çok heyecan verici olduğunu kaydeden Taşhomcu, "Çok güzel bir eser ortaya çıktı. Forsunda kalıp kullanmadım, tamamen el yapımı bir vazo. Vazonun sadece forsunun yapımı 4 gün sürdü. Cumhurbaşkanımızın beğenisi bizleri çok mutlu etti. Gururlandık. Böyle bir eser beklemiyordu ve çok memnun oldu. Fors olmadan 50 adet vazo yapmamı isteyerek, 'Diğer devlet başkanlarına hediye edelim. Aynı boyutlarda olsun. Renk renk, dekor dekor yap' dedi. Ben de Ankara'dan döner dönmez kolları sıvayıp yapmaya başladım. İnşallah Menemen'den bütün dünya liderlerine Menemen çömleğini tanıtırız. Tüm vazoların yapımı hiç durmadan devam edersem 6-7 ay sürecektir" diye konuştu.

Menemen'den Başkan Erdoğan'a özel hediye