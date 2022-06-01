Serebral Palsili Büşra 2. şiir kitabını imzaladı

İZMİR'DE iki farklı üniversite okuyan Serebral Palsi (SP) hastası Münevver Büşra Ekinci (23), yeni çıkardığı ikinci şiir kitabını, mezun olduğu lisede imzalamanın mutluluğunu yaşadı.

Azmiyle herkese örnek olan Büşra, "Çok mutluyum. Şiir kitabı hayalimi gerçekleştirdim. Herkese örnek olmak istiyorum" dedi. Doğumda oksijensiz kaldığı için SP hastası olarak dünyaya gelen Büşra, 1 yaşından itibaren fizik tedavi desteği aldı, tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürdü. Azmini hiç yitirmeyen, ortaokul ve liseyi evde eğitim alarak tamamladı.

Üniversite sınavını kazansa da açık öğretimi tercih eden Büşra, hem Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4'üncü sınıf hem de Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor. Kızını büyütürken çok zorluk yaşadıklarını kaydeden Şerife Ekinci, "Kızımın azmi, onun çalışkanlığı, hayata bağlılığı bizi de etkiledi" dedi.