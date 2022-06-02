İzmir’in sorunlarını inkar etmekten vazgeçin

AK Parti İzmir İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nın düzenlediği 'İlçe STK Buluşmaları'nın ilki Karşıyaka'da düzenlendi. İlçede faaliyet gösteren dernek, oda ve diğer sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, pek çok konuda önemli mesajlar verdi.

'BU DURUŞU ANLAYAMIYORUZ'

Sürekli, Oda ve Dernek Başkanları ile pandemiden, ekonomideki dalgalanmalar ve İzmir'in yerel sorunlarına kadar pek çok konuda görüşlerini paylaşarak; "Genelde sorunlar olduğunu söylüyoruz. Doğrudan vatandaşlarımızla yüzleşerek çözüm çabamızı, aldığımız tedbirleri anlatıyoruz. Sıkıntı olur, ama çözümü de vardır. İzmir'in de büyük sorunları var. Ancak, yerel idarenin bu sorunları inkâr eden duruşunu anlamakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'de koku sorunu olduğunun altını bir kez daha çizen Sürekli, "Bunu red zaman sorunları etmenin, bu sorunu Kütahya'da aramanın ne anlamı var? İnkâr edip, onca aramazaman geçtikten sonra; tek tek kabul ediyorlar ama o zaman kadar da kamuoyunu germiş oluyorlar. Mesela, eleştirilerimiz karşısında mevkidaşımız çıkıyor, üslup yönünden de tasvip edilmeyecek şekilde ağzına geleni söylüyor. Biz eleştiriyi saygı ile karşılıyoruz ama biz eleştiri yaptığımız zaman saldırıyla karşılaşıyoruz, hakaret görüyoruz. Üslubumuzu bozmadan cevap vermeye, eleştiri yapmaya devam edeceğiz. Bu, işin siyasi boyutu. Ama siyasi boyut bir yana İzmir'in sorun- ları dağ gibi duruyor. İzmir'de ulaşımda sorun var. İzmir'de koku problemi var. İzmir'de kentsel dönüşüm problemi var" dedi