Menemen’in vazoları dünyayı süsleyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine 2.5 metrelik vazo hediye eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu'ya yabancı liderlere hediye etmek üzere 50 adet vazo siparişi verdi. Taşhomcu vazoların yapımına başlarken, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Menemen'in eserlerinin dünya liderlerine tanıtılacak olması bizi çok mutlu etti" dedi.

Menemenli çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu, geçtiğimiz Kasım'da Başkan Erdoğan'ın Menemen'i ziyareti anısına bir vazo yaparak kendisine hediye etmeye karar verdi. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'dan onayı alır almaz kolları sıvadı. Menemen'in kırmızı toprağından, 200 kilo çamur kullanarak 2.5 metrelik bir eser ortaya çıkardı.

Eserin üzerine Cumhurbaşkanlığı forsunu da çizen Taşhomcu, eserin yapımında hiçbir kalıp kullanmadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın öncülüğünde Ankara'ya giden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve Ahmet Taşhomcu, vazoyu Erdoğan'a takdim etti.

ANKARA'YA ZİYARET

Pehlivan, "Cumhurbaşkanımız vazoyu görünce defalarca beğenisini dile getirdi. Başkanımız, Dünya Şampiyonu çömlek ustamız Ahmet Taşhomcu'dan diğer devlet başkanlarına hediye edilmek üzere farklı renk ve dekorlarda 50 adet sipariş verdi. Sanatçımız sipariş edilen vazoları yapmak için çalışmalarına başladı" dedi. ■ FATİH ŞENDİL