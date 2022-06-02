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Haberler İzmir Oto hırsızlık çetesi çökertildi! Dikkat çeken 'kral' detayı

Oto hırsızlık çetesi çökertildi! Dikkat çeken 'kral' detayı

İzmir polisinin İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 29 çalıntı otomobil ele geçirilirken, oto hırsızlık şebekesi üyesi olduğu öne sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

02.06.2022, 14:17

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, otomobili çalınan bir vatandaşın ihbarı üzerine, oto hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Oto hırsızlık çetesi çökertildi! Dikkat çeken ’kral’ detayı

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İzmir, Ankara ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Oto hırsızlık çetesi çökertildi! Dikkat çeken ’kral’ detayı

Havadan dron ile görüntülenen operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, adreslere yapılan baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan çalıntı olduğu belirlenen 29 otomobil de ekipler tarafından ele geçirildi.

Oto hırsızlık çetesi çökertildi! Dikkat çeken ’kral’ detayı

KRAL DETAYI
Öte yandan, ele geçirilen otomobillerin tümünün ön camında kral tacı simgesinin bulunduğu öğrenildi.

Oto hırsızlık çetesi çökertildi! Dikkat çeken ’kral’ detayı

CHANGE YÖNTEMİYLE SATIŞA ÇIKARIYORLARMIŞ
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin çaldıkları araçları farklı illere götürerek change yöntemi olarak bilinen şase numarası değişimiyle satışa çıkardıkları belirlendi. Ele geçirilen çalıntı araçların işlemlerin ardından sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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