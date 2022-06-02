Ünal amca yeni yuvasına kavuştu

Ailesi reddedince bakıcısının evine sığınan özel bakım hastası 78 yaşındaki İzmirli mimar Ünal Gündoğan, Yeni Asır'da çıkan haberin ardından harekete geçen Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in girişimleriyle Torbalı'da huzurevine yerleştirildi. Gündoğan'ın dramını Yeni Asır'ın özel haberinden öğrenen AK Partili Başkan Demirezen, Gündoğan için gereken talimatı verdi. 3 aydır Bayındır TOKİ konutlarındaki bakıcısı Fadime Çavdar'ın evinde kalan Gündoğan, Torbalı Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezi'ne kabul edildi. Yürüme ve hareket güçlüğü çeken Gündoğan ise yaşadığı dramı duyuran Yeni Asır'a teşekkür etti. Gündoğan'ın huzurevine yatış işlemleri sürerken bakıcısı Fadime Çavdar ve Ünal Gündoğan'a maddi yardımda bulunan Demirezen, "Büyüklerimiz baş tacımızdır. Ünal amcaya sahip çıkan ve ona baktığı süre zarfında çalışamadığı için maddi zorluk yaşayan Fadime hanıma teşekkür ederim" dedi.

HER ŞEYİMİ VERDİM

3 aydır hasta bakım ücreti almadığı gibi Gündoğan'ın bezi, gıda, ilaç gibi her türlü ihtiyacını da cebinden karşılayan palyatif hasta bakıcı Fadime Çavdar (58), Ünal amcadan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı. Çavdar, bu süreçte başka bir hastaya bakamadığını ve elindekini avucundakini son kuruşuna kadar harcadığını söyledi. ■ NADİR UYSAL