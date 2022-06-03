Babasının tamirhanesinde yetişti! Dünya şampiyonluğu hayalleri kuruyor

Babasının tamirhanesinde motosiklet tutkusuyla büyüyen, bu süreçte başladığı yarışlarda 6 Türkiye ve 1 Doğu Avrupa 600cc SBKS şampiyonluğuna ulaşan 26 yaşındaki Furkan Eryılmaz, gözünü dünya birinciliğine dikti.

Manisa'da babasının yanında 7 yaşından itibaren motosikletlerin içinde yer alan Eryılmaz, diğer aile fertler gibi kendisi de yarışlara katılmaya başladı.

Kalkış yarışları birincisi olan abisinin aksine pistte yarışan ve 17 yıldır birçok organizasyona katılan Eryılmaz, elde ettiği başarılarla dikkat çekmeyi başardı.

Türkiye'de 6 şampiyonluğu bulunan Eryılmaz, Doğu Avrupa 600cc SBKS şampiyonluğu ile geçtiğimiz haftalarda Sırbistan'da Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından düzenlenen Avrupa Pist Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

Eryılmaz, İzmir'de geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen TMF Türkiye Pist Şampiyonasında ise TMFGP 600 cc sınıfında birinci olmayı başardı.

Kendisine, Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nun ardından dünya şampiyonu olma hedefi koyan Eryılmaz, haftanın 5 günü antrenman yapıyor.

"DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM"

Eryılmaz, AA muhabirine, motor sporuna babası sayesinde başladığını ve motosiklet üzerinde büyüdüğünü söyledi.

Babasının da geçmişte yarışlara katıldığını anlatan Eryılmaz, "Babam motosiklet tamircisi. Bizde bu gelenek babadan geliyor. Merakla başladım ve şimdi profesyonel olarak devam ediyorum. 6 Türkiye şampiyonluğum var. Doğu Avrupa'da da şampiyon oldum. Bu sezon hem Türkiye hem de Doğu Avrupa şampiyonasında mücadele ediyorum. Geçtiğimiz hafta Sırbistan'daki BMU Avrupa SSP 600 A Şampiyonası'nı ikinci olarak tamamladım." dedi.

Gelecek yıl dünya şampiyonasına katılacağını aktaran Eryılmaz, "Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Dünya şampiyonasında şu anda Toprak Razgatlıoğlu var. O Türkiye'yi temsil ediyor. Daha önceki yıllarda da Kenan Sofuoğlu dünya şampiyonlukları yaşamıştı. İnşallah bende onlar gibi dünya şampiyonu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kondisyonunu en iyi şekilde tutmak için sürekli piste çıktığını ancak yaptığı sporun zorlu ve maliyetli olduğunu dile getiren Eryılmaz, sponsor desteğinin bu branşta önemli olduğuna dikkat çekti.

BABA ERYILMAZ: "FURKAN PİSTLERDE DOĞDU, PİSTLERDE BÜYÜDÜ"

54 yıllık motosiklet tamircisi baba Zeki Eryılmaz, motor sporlarının ailelerinde meslek olduğunu söyledi.

Kendisi, kardeşi ve büyük oğlunun da yarışçı olduğunu vurgulayan Eryılmaz, "Furkan pistlerde doğdu, pistlerde büyüdü. Biz Furkan'a bunu meslek olarak da yaptıralım dedik. Furkan 7 yaşında yarışmaya başladı. Yavaş yavaş motorları büyüterek yarışmalara katıldı. Şu an 600cc motor kullanıyor. Çok fazla şampiyonluğu var. Bizim hedefimiz dünya şampiyonu olmak." açıklamasında bulundu.