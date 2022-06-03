Belediye ve emniyet kayıt dışı hurdaya karşı birlikte mücadele edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmir Zabıta Koordinasyon Kurulu'nun üçüncü toplantısı yapıldı. İzmir'de asayiş sorunlarına altyapı oluşturan kayıt dışı hurdacılık faaliyetlerinin masaya yatırıldığı toplantıya İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca ve 30 ilçe belediyesinin zabıta müdürleri ile temsilcileri katıldı. Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca, toplantının konusunun hurda sektöründeki asayiş sorunlarına zemin oluşturan faaliyetler olduğunu açıkladı.

YÜZDE 70'İNİN RUHSATI YOK

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de kentteki hırsızlık olaylarıyla mücadele ederken çalınan malların bazı hurdacılar tarafından kazanca dönüştürüldüğünü tespit ettiklerini belirterek şunları kaydetti: "Yapmış olduğumuz denetimlerde hurdacıların yüzde 70 oranında ruhsatsız olduğunu gördük. Bu da kontrol dışı bir yapı oluşturuyor. Şehrimizin değer ve kalitesi gayet yüksek ama toplam kaliteyi yükseltmek için sokaklardaki mücadeleyi birlikte yürütmemiz lazım. Bu hurdacılık konusunu eğer çözersek diğer konuları da birlikte çözebileceğimize inanıyorum."