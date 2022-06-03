Bucalı genç iş insanı feci kazada can verdi

BUCA'DA Radyo kanalı sahiplerinden Yaşar Naci Kurtçu'nun otomobil satış şirketi sahibi olan oğlu kaza kurbanı oldu. Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar- Konya karayolunun 18. kilometresinde Mert Yiğit Kurtçu (28) idaresindeki araç şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 2 çocuk babası Atakan Tolgahan Kurtçu (36) olay yerinde yaşamını yitirirken, aracı kullanan kardeşi Mert Yiğit Kurtçu ise hafif şekilde yaralandı. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi. Yapılan incelemenin ardından Kurtçu'nun cesedi morga kaldırıldı. Atakan Kurtçu'nun ölüm haberi Buca'da büyük üzüntü yarattı.FATİH ŞENDİL