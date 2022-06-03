  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bucalı genç iş insanı feci kazada can verdi

Bucalı genç iş insanı feci kazada can verdi

3.6.2022

Bucalı genç iş insanı feci kazada can verdi
BUCA'DA Radyo kanalı sahiplerinden Yaşar Naci Kurtçu'nun otomobil satış şirketi sahibi olan oğlu kaza kurbanı oldu. Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar- Konya karayolunun 18. kilometresinde Mert Yiğit Kurtçu (28) idaresindeki araç şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 2 çocuk babası Atakan Tolgahan Kurtçu (36) olay yerinde yaşamını yitirirken, aracı kullanan kardeşi Mert Yiğit Kurtçu ise hafif şekilde yaralandı. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi. Yapılan incelemenin ardından Kurtçu'nun cesedi morga kaldırıldı. Atakan Kurtçu'nun ölüm haberi Buca'da büyük üzüntü yarattı.
FATİH ŞENDİL
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA