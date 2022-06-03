Büyükşehir’de Sayıştay paniği- Kulağıma Gelenler

SAYIŞTAY, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 2021 yılı denetimleriyle ilgili hazırladığı raporları kuruma gönderdi ve bunlarla ilgili savunma istedi. Sayıştay'ın 95 adet bulguya ulaştığı ve bunlardan 17'sinin önemli yanlış, usulsüzlük veya kamu zararı tespitlerini içerdiği öne sürülüyor.

Bu arada Yeni Asır'ın dün 'tam adaptif trafik yönetim sistemi'yle ilgili hazırlanan ve 22.4 milyon liralık kamu zararı tespit edilen Sayıştay raporuyla ilgili haberi belediye gündemine bomba gibi düştü. Tespit edilen eksikliklere rağmen projenin kontrolünde yer alan, ayrıca 2017'de geçici, 2021'de de kesin kabulüne imza atanların şimdi büyük panik yaşadığı belirtildi. Sayıştay raporunda tek tek sayılarak bu zarardan "sorumlu" gösterilen isimlerin şimdi yöneticileriyle "Ne olacak halimiz?" diye tartıştıkları ifade ediliyor. ERHAN GÜLENÇ