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Haberler İzmir Çapçı: Kuzeyin yıldızı Foça’yı söndürüyorlar

Çapçı: Kuzeyin yıldızı Foça’yı söndürüyorlar

3.6.2022

Çapçı: Kuzeyin yıldızı Foça’yı söndürüyorlar

AK Parti Foça İlçe Başkanı Ethem Ali Haydar Çapçı, "Kuzeyin yıldızı Foça hükümetimizin yatırımları ile parlatılmaya çalışılırken yerel idare eli ile söndürülmeye çalışılıyor. İlçemizde yaz kış fark etmiyor yol sorunu devam ediyor. Yine bir yaz sezonu geldi ve ilçemize gelecek olanlar, bu kötü yollara revan olacak" dedi.

Foça'da Belediye Başkanlarının değiştiğini ancak CHP belediyeciliği zihniyetinin değişmediğini belirten Çapçı, "Yerel seçimlerden 3 yıl geçti. Foçalılar yollardan bıktı, Foça'ya gelen yerli yabancı turist yollardan bıktı ancak buna rağmen belediye seyretmekle yetiniyor. Belediyeyi iş yapmaya davet ediyoruz" dedi.

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