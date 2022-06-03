Delil yoksa ceza da yok!

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde avukat Aslan Sezgin'e, otomobil kullandığı sırada telefonda konuştuğu için para cezası kesildi. Sezgin, görsel delil bulunmadığını gerekçe göstererek karara itiraz etti. Mahkeme de emsal karar alarak, cezanın iptal edilmesine hükmetti.

Sezgin, "Aracımda bluetooth teknolojisinin bulunduğunu belirterek, itiraz ettim. Mahkeme itirazımızı uygun bulup, cezayı iptal etti. Telefonla görüşülürken herhangi bir fotoğraf veya videonun olmaması, cezanın keyfiliğini doğurabilecekti. Sonuçta itirazımız haklı bulundu. Emsal olması açısından da önemli bir karar. Buna benzer kararların da çıkacağına da eminim" dedi.