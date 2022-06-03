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Haberler İzmir İzmir’de boynundan vurulan 6 çocuk babası hayatını kaybetti

İzmir’de boynundan vurulan 6 çocuk babası hayatını kaybetti

Boynundan vurulan 6 çocuk babası adam hayatını kaybetti İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişi tarafından boynundan silahla vurulan 6 çocuk babası Ali Okan Duvahan, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

AA

03.06.2022, 16:53

İzmir’de boynundan vurulan 6 çocuk babası hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde 10 gün önce silahla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 24 Mayıs'ta Yenişehir Mahallesi'nde çıkan tartışmada silahla yaralanan Ali Okan Duvahan (36), kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

6 çocuk babası Duvahan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, olaydan sonra gözaltına alınan zanlı C.B ve M.B'nin sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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