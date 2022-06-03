Otizmli Emirhan’ın sedye kabusu! Ege üniversitesi soruşturma başlattı

Bu müdahaleyi yapanlar için de travmatik bir durum söz konusu. Bir hastayı zorla tutmaya çalışıyorlar ve bu sürede hasta zarar görebiliyor. O insanlar bu yaptıkları işten dolayı bir travma yaşıyorlar. Buna maruz kalan hasta ve yakınları için de aynı travmatik durum söz konusu. Özel çocukların fiziksel olarak örselenmiş olması travmatik bir durum. Ama bir tedavi merkezinde hastanın kendini kontrol etmesiyle ilgili bir yöntemden bahsediyoruz.