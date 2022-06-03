Zeytin ağacı bahane arsa rantı şahane

3 yıl önce İzmir Karting Kulübü Başkanı Mehmet Yaman, Güzelbahçe Yelki'de 1996'dan beri sürücü kurslarının eğitim pisti olarak kullandığı araziye karting pisti yapmak için harekete geçti. Pist için başlatılan çalışmalarda Yaman, tek bir zeytinağacının dalına dahi dokunulmadığını söylerken, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ise zeytin ağaçlarına zarar verildiğine dikkat çekerek Go-kart yarış pistine karşı çıktı.

3 YILDA NE DEĞİŞTİ BAŞKAN!

O dönem 'Doğa için nöbetteyiz' eylemi başlatan İnce, meclis üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile bölgede çadır kurup, ekosistemin bozulmak istendiğini savundu. Aradan geçen 3 yılın sonunda, Başkan İnce'nin belediye meclisinde aralarında zeytin ve meşe ağaçlarının da bulunduğu, belediyeye ait bazı arazilerin müteahhitlere kat karşılığı verilmesi için yetki aldığı ortaya çıktı. Yelki Mahallesi 2804 ada 2 ve 3 parsel ile 2221 ada 11 parsel ile Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 1860 ada 4 parseldeki kayıtlı taşınmazların bu yetki kapsamında olduğu öğrenildi.

VATANDAŞTAN SERT TEPKİ

Parseller birleştirildiğinde toplam 2,5 dönümlük bir alanın ortaya çıktığını belirten vatandaşlar ise söz konusu arazideki zeytin ve meşe ağaçlarının ne olacağını merak ettiklerini ifade etti. Daha önce zeytin ağaçlarına zarar geleceği endişesi ile bu tür yapılaşmalara karşı olduğunu söyleyen Başkan İnce'nin şimdi meclisten böyle bir yetki almasına çok şaşırdıklarını söyleyen çevre sakinleri, "Özellikle Yelki son 2 yıldır çok kötü durumda. Hem imar planlarının üzerinde kat ve imalatlar yapılıyor hem de şikayet ettiğimizde ufak para cezaları kesilip, konunun üzeri kapatılıyor. Yarış pistine 'Zeytin ağaçları katledilmek isteniyor' diyerek karşı çıkan Mustafa İnce şimdi neden zeytinliklerin bulunduğu arazileri kat karşılığı müteahhitlere vermek için harekete geçti?" diye tepki gösterdi.

BİRDEN BİRE ÇEVRECİ OLDU'

İZMİR Karting Kulübü Başkanı Mehmet Yaman ise Yelki'de yaşananları üzüntü ile takip ettiğini söyledi. O dönem yapmayı planladığı karting pisti ile ilgili yetkililerin kendilerinden istediği her türlü belgeyi teslim ettiklerini hatırlatan Yaman, "Tüm yazışmalar belediye üzerinden yapıldı. Hepsinde Mustafa İnce'nin kendi imzası da var ama sonra istediği olmayınca İnce birden çevreci oldu. Yelki'deki zeytin ağacı katliamları görmezden gelinmemeli" dedi.

METİN BURMALI