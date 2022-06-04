‘Altılı masada FETÖ PKK ve ABD de var’

Geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen 'Üretim Devrimi Kurultayı'nın ardından Doğu Perinçek, dün İzmir'de bir otelde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve sonrasında ise soruları yanıtlayan Perinçek, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK KARARIN EŞİĞİNDEYİZ"

Sorular öncesi açıklamalarda bulunan Perinçek, İzmir'in insanlara umut verdiğini vurgularken, "İzmir insana umut veriyor, aydınlık veriyor. Türkiye büyük bir kararın eşiğinde. Toplumda genellikle yaşadığımız koşullar dolayısıyla sebze meyve fiyatlarından dolayı kararsızlıklar var. Ancak daha derinden baktığımızda, geçmişimizi iyi incelediğimiz zaman, Türkiye'nin önünde büyük bir çözümün olduğunu görüyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin Atlantik sisteminin dışına çıktığının altını çizen Perinçek, "Millet İttifakı bu Atlantik Sistemi'nin dibinde olan güçler" dedi.

"MASANIN A'SI AMERİKADIR"

Muhalefet partileri tarafından kurulan altılı masa ile ilgili de görüşlerinin sorulması üzerine konuşan Perinçek, "Altılı masada belki 6 sayısı içinde gözükmüyor ancak bizi en çok ilgilendiren FETÖ, PKK ve ABD var. Yani aslında 9 parti var orada. O masanın 'A'sı ABD ve altılı değil dokuzlu. Bu nedenle Türk milletinin masa hakkındaki değerlendirmesi neyse Vatan Partisi'nin de değerlendirmesi odur. Altılı masanın geleceği yok. Vatan Partisi altılı masanın Türk milleti tarafından devrilmesine önderlik eden partidir" diye konuştu.

"TSK'DAN ZAFER BEKLİYORUZ"

Yapılması beklenen sınır ötesi operasyonu hakkında da fikirleri açıklayan Doğu Perinçek, "Mehmetçiğe mesaj bütün insanlığın mesajı. Mehmetçik yalnız Türkiye Cumhuriyeti adına fedakarlık yapmıyor, bütün insanlık adına fedakarlık yapıyor. Tıpkı 1920'lerdeki gibi. O dönemde herkes Mustafa Kemal Atatürk'ün emrindeki mehmetçiğin ne yapacağına bakıyordu. Mehmetçiğin zaferini bekliyoruz. Kılıcı keskin olsun" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR