İzmir’de büyük suç operasyonu: 14 tutuklu

İZMİR'İN Bergama, Torbalı, Beydağ, Tire, Dikili, Kınık, Güzelbahçe ve Kemalpaşa ilçelerinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 14 zanlı, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. 26 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan hakların kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E., A.Y., E.Ç., C.G., C.A., N.A., M.Y., V.B., H.D., İ.K., H.S.,

M.U., E.S. ve K.K. isimli zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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