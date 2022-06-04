İzmir’deki kötü koku meclis gündeminde

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, TBMM'de bir soru önergesi vererek, İzmir'deki koku probleminin insan sağlığını tehdit eder şekilde devam ettiğini gündeme getirdi. Soru önergesinde pis kokunun ne zaman biteceği ve İzmirlilerin ödediği paraların yatırım ve işletmelere harcanacağı yerde, bu paraların nerelere harcandığını açıklanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sorulmasını talep etti.

BELEDİYENİN ASLİ GÖREVİDİR

AK Partili Nasır soru önergesinde, "Pis koku Sevgili İzmirli hemşerilerimizin hayat standardını kötüleştirmekte ve sağlığını tehdit etmektedir. İzmir'deki kokunun sebebi altyapı yetersizliği ve bundan kaynaklı körfezin kirliliğidir. Bir şehirde atık suların fen ve sanat kaidelerine uygun olarak toplanıp uygun teknolojilerle arıtılmasının sağlanması, atık su arıtma tesislerinin yapılması, yağmur sularının atık sudan ayrı bir şekilde tesis edilerek alt yapının yapılması belediyelerin asli görevidir" ifadelerini kullandı.

İzmir'de kötü koku sorunu neden yıllardır çözülemiyor?

Necip Nasır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına sorulması istemiyle, soru önergesinde, "İzmir Büyükşehir Belediyesi yirmi beş yıldır yapmadığı bu asli hizmetlerini ne zaman yapacaktır? Körfezdeki kirlilik ne zaman temizlenecektir? İzmir'in pis kokması sorunu ne zaman giderilecektir? Büyükşehirler içinde en pahalı suyu kullanan İzmirlilerin ödediği paralar, yatırım ve işletmelere harcanacağı yerde bu paralar nereye harcanmaktadır?" sorularını sıraladı.