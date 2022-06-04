Otizmli Emirhan’ın vücudunda yaralar oluştu

İZMİR'DE rahatsızlanınca Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen otizmli ve yüzde 90 engelli Emirhan Özkan'ın (17), fiziksel tespit uygulaması ile 10 saat boyunca sedyeye bağlı kaldığı, bu süre içerisinde doktor ve hemşireler tarafından kontrol edilmediği öne sürüldü.

İNCELEME BAŞLATILACAK

BABA Uğur Özkan uzun süre bağlı kaldığı için oğlunun vücudunda yaralar oluştuğunu söylerken, Ege Üniversitesi yetkilileri, inceleme başlatacaklarını bildirdi. Psikolog Şenel Karaman ise, fiziksel tespit uygulamasının özel çocuklar için de uygulandığını belirterek, "Tespit süresini belirlemek sorumlu hekimin görevidir" dedi