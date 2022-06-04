Toplu ulaşım ve suya yine zam

İZMİR Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)'nun şubat ayında gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 30 zam yapılmasına karar verilirken zamlar her ay kronik olarak artacak şekilde ÜFE'ye bağlanmıştı.

ARABALI VAPURA DA ZAM

Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte İzmir'de suya Temmuz ayında gelecek zam oranı da belli oldu. Bu kapsamda İzmir'de su yeni ayda 8,76 oranında zamlı olacak. Yeni zamla birlikte 0-10 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 12,57 liraya,11-20 metreküp suyun fiyatı 14,94 liraya, 21 ve üzeri metreküp de 27,798 liraya yükseldi.

Toplu ulaşımda ise, 1 Temmuz tarihinden itibaren 8,76 oranında zam yapılacak ve ilk biniş ücretleri ortalama 66 kuruş zamlanarak 8.30 kuruş olacak. Öte yandan, İZDENİZ A.Ş. vasıtasıyla sunduğu Bostanlı-Üçkuyular feribot hattındaki tarife de güncellendi. Araç içinde bulunan yolculardan alınan 1 TL'lik ek ücret kaldırılırken, Otomobil ücretlendirmesi 32 TL'den 35 TL'ye yükseltildi.