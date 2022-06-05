825 gram doğdu, 104 gün sonra ailesine kavuştu

İZMİR'DE 23'üncü gebelik haftasında 825 gram dünyaya gelen Defne bebek, 104 gün süren yaşam mücadelesi sonrası ailesine kavuştu. 38'inci haftasında 3 kilo 380 gram olarak taburcu olan bebeğin ailesi mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Defne'yi kucağına alan anne Ayşe Uygun da çok mutlu olduklarını belirtti.

SAĞLIKLA TABURCU OLDU

ZORLU bir süreçten geçtiklerini söyleyen Ayşe Uygun, "Şu an eşimle birlikte ayaklarımız yere basmıyor. Bebeğimizi bütün yeni doğan yoğun bakım çalışanlarının, doktorların çabaları ile kucağımıza sağlıklı bir şekilde aldık. Bu noktaya gelene kadar çok yol kat ettik. Korktuk, üzüldük, heyecanlandık. O, bizden daha dirençli çıktı. Defne bu haftalarda doğup sorunsuz çıkan nadir bebeklerden biri" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Emirdar, "Yeni doğan ekibimizin üstün çabası ve tüm gayretleri ile sağlıklı bir şekilde bebeğimizi ailesi ile birlikte evine gönderiyoruz. Hepimiz çok mutluyuz. Bu iş bir ekip işi" dedi. Yeni doğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Vagif Samadli ise Defne bebeği sağlıklı bir şekilde taburcu ettikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.