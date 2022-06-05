AK Parti İzmir’in yol haritası hazır

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen iki günlük Marmaris kampı sona erdi. Önemli sonuçlar aldıklarını ifade eden İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Üç ana başlıkta kararlar aldık. İzmir'in genel ve yerel ihtiyaçlarında, sorunlarında çözüme giden yollar, teşkilat çalışmalarımız ve planlamalar, 2023 hedefine doğru yol haritamız. İzmir için, halkımız için ve teşkilatımızı daha etkin kılacak önemli kararlar verdik. Dev eserler için karınca gibi çalışmak gerekiyor ki 20 yılımız bunun kanıtı. İzmir hazır olsun. Önümüzdeki kısa dönemde onlarla birlikte hayatı kolaylaştıracak, iz bırakacak paylaşımlarda bulunacağız. Aldığımız kararlar yenilik ve gelişme getirecek" dedi.

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