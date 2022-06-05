Homeros Festivali’ne görkemli açılış

1. Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/ Sanat Festivali, görkemli bir gala ile başladı. Antik çağa özgü danslar, şiirler, şarkılarla renklenen gece, edebiyat dünyasını bir araya getirdi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Homeros festivali, yaşama kente ve insana bakışımızın bir yansımasıdır" dedi. Festivalin onur konukları Adonis ve Özdemir İnce de etkinliğe katılarak sanatseverlerle buluştu. Gecede Fuat Saka da konser verdi. 3 gün sürecek festivalin açılış galası Smyrna Bayraklı Höyüğü'nde gerçekleşti. Etkinlik için kazı alanı baştan sona antik çağa özgü figürlerle donatıldı.

Bayraklı Höyüğü'ndeki tarihi sütunlar ışıklandırılırken, ziyaretçileri antik dönem figürlerini anımsatan cansız mankenler karşıladı.