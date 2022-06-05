İlçe başkan yardımcıları teker teker dökülüyor

İZMİR Foça ve Muğla Bodrum'un CHP'li belediyelerinde Başkan Yardımcıları farklı nedenlerle görevlerinden ayrıldı. Foça Belediyesi'nde, Belediye Başkan Yardımcısı Göksel Acar'ın emekliliğini istemesinin ardından, bir diğer Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü olarak görev yapan İsmail Ası da istifa ederek görevinden ayrıldı. Belediyede, bazı şirket müdürlerinin de istifa ettiği öğrenildi. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e yakın isimlerin görevi bırakması herkesin dikkatini çekerken, ardı ardına gelen istifaların tesadüf olmayacağı yorumları yapıldı.

TUTKUN AÇIĞA ALINDI

BODRUM'DA ise Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun açığa alındı. 2019 yılının Kasım ayından bu yana Bodrum Belediye Başkan yardımcılığı görevini yürüten Hüseyin Tutkun, hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle yetkileri elinden alınmıştı. Birkaç aydır yetkisiz atanmış belediye başkan yardımcısı pozisyonunda olan Tutkun'a, hakkındaki adli ve idari süreçler tamamlanana kadar Başkan Ahmet Aras kararıyla görevinden el çektirildiği öğrenildi. Teftiş kurulu başkanlığının hakkında yürüttüğü inceleme ve soruşturma sonunda ortaya çıkan rapor doğrultusunda Başkan Ahmet Aras'ın bu kararı imzaladığı bildirildi. Hüseyin Tutkun görevden alındı. İsmail Ası istifa etti. Zabıtadan esnafa