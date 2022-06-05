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İzmir’de içinde yolcular bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti

İzmir’in Konak ilçesinde, yolcularını aldıktan sonra hareket saatini bekleyen belediye otobüsüne yorgun tabanca mermisi isabet etti. Herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmezken, polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.