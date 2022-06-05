Motosiklet sürücüsü kaza yerinde can verdi

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Kaza önceki gece 00.15 sıralarında Anadolu Caddesi Alaybey kavşağı yakınında meydana geldi. Konak'tan Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Gökhan Ünver (33) idaresindeki 20 ABY 150 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki refüje çarparak sürüklendi. Sağlık ekipleri, Ünver'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ünver'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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