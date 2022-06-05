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Haberler İzmir ‘Olea Kent’ Eröz İnşaat güvencesiyle Ulukent’te görücüye çıktı

Olea KentEröz İnşaat güvencesiyle Ulukent’te görücüye çıktı

İZMİR’İN en çok talep gören ve yeni cazibe merkezlerinden biri olan Ulukent’te, Eröz İnşaat tarafından hayata geçirilen Olea Kent düzenlenen lansmanla davetlilere tanıtıldı. PROJE alanında düzenlenen lansmana çok sayıda davetli katıldı. Eröz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Eylül Eröz ve Proje Müdür Kadir Davaslı hazırlanan örnek daireyi davetlilere tanıttı

5.6.2022

‘Olea Kent’ Eröz İnşaat güvencesiyle Ulukent’te görücüye çıktı

Ulukent'te Eröz İnşaat tarafından hayata geçirilen Olea Kent, düzenlenen lansmanla davetlilere tanıtıldı. 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere toplamda 132 daireden oluşan Olea Kent projesinde tüm daireler akıllı ev sistemine sahip, yerden ısıtmalı, elektrikli alüminyum panjurlar, tavan tipi klimalar ile birinci sınıf malzemeler kullanılarak inşaa edildi. Ayrıca site kapalı otopark, fitness center, sauna, kafeterya, restoran, yoga alanı, sauna, buhar odası, açık havuz, çocuk oyun alanı, spor alanı ve yaşamsal faaliyetlerin devam edebileceği sığınak gibi birçok ayrıcalık sunuyor.

İKİ ETAPTAN OLUŞUYOR
2 etaptan oluşan projenin ilk etap satışlarının tamamlandığını kaydeden Eröz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Eylül Eröz ve Proje Müdürü Kadir Davaslı, "Olea Kent projemize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sizlere İzmir'in en değerli bölgelerinden birinde modern yatay mimarisiyle, şehir gürültüsünden uzak huzurlu ve konforlu bir yaşam alanı sunduk.

Geniş ve konforlu daire alternatifleriyle bir projeden beklediğiniz ne varsa Olea Kent'te sizi bekliyor. Eröz İnşaat olarak Olea Evleri Urla ve Olea Evleri Güzelbahçe projelerimizi başarıyla ve zamanında tamamlayarak sahiplerine teslim ettik.

Bugün burada Olea Kent projesini de tamamlayarak sizlere tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. Eröz İnşaat olarak önümüzdeki dönemde de İzmir'in farklı lokasyonlarında yepyeni modern ve güvenli Olea Evleri projeleriyle sizlerle yeniden beraber olacağız" diye konuştu.

UNUTULMAZ BİR GECE
KONUŞMALARIN ardından Eröz İnşaat çalışanları ve Olea Kent projesi çözüm ortaklarına Eröz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Eröz tarafından plaket takdim edildi. Gecede Agean Band Orkestrası misafirlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

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