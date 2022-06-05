Seferihisar’da toz isyanı: Belediyeye yaptığımız hiçbir şikayet dikkate alınmadı

Seferihisar'daki yol çalışmalarının tamamlanmamasına vatandaştan tepkiler büyüyor. Gözsüzler Caddesi üzerinde bulunan Esen Sitesi ve Gökhisar Kent Sitesi sakinleri bitmeyen yol çalışmalarına tepki göstermek için toplandı. Mağduriyetlerini dile getirmek için bir araya geldiklerini söyleyen cadde sakinleri, sorun ve şikayetlerini ilgili tüm kurumlara ilettikleri sonuç alamayınca seslerini basın yoluyla duyurmaya karar verdiklerini ifade etti.





Bozuk olan yolun yaklaşık 3 ay önce altyapı çalışmaları için kazıldığını ve çalışmalar bittikten sonra asfaltlamanın başlayacağının söylendiği, ancak çalışmalar bitip kum serme işlemi yapılmasına rağmen 3 haftadır asfaltlamanın yapılmadığını ifade eden cadde sakinleri, yolun bir an önce tamamlanmasını istedi. Yoldan kalkan toz sebebiyle sağlık sorunları yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, cadde sakinleri arasında astım ve kalp hastası olan insanlar olduğunu, nefes almakta güçlük çektiklerini dile getirdi.