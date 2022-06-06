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Haberler İzmir Caner’in ölümünde kusuru bulunanlara para cezası

Caner’in ölümünde kusuru bulunanlara para cezası

6.6.2022

Caner’in ölümünde kusuru bulunanlara para cezası

İZMİR'DE çıraklık öğrencisi Caner Mızrak'ın bir öğrenci yurdu inşaatında çalışırken yaşamını yitirmesinden dolayı açılan 'taksirle ölüme neden olma' davasında 2 yıl 1 ay hapse mahkum olan sanıklara 15 bin 200 TL para cezası verilmesi, Mızrak ailesinin tepkisini çekti. Talihsiz gencin babası Fevzi Mızrak ile annesi Filiz Mızrak, bu kararla acılarının ikiye katlandığını söyledi.

Çocuklarının ölümünün ardından hiçbir firma yetkilisinin kendilerini aramadığını söyleyen Fevzi Mızrak, "Biz adalet istiyoruz. Gereken cezayı alsınlar" dedi. 2 senedir mücadele ettiklerini ve bu süreçte kanser tedavisi de gördüğünü anlatan Filiz Mızrak ise, "15 bin liralık cezayı duyunca şok olduk. Böyle bir adaletsizlik olamaz" ifadelerini kullandı.

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