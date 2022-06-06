Güzelbahçe’nin ‘güzel’i yalan oldu

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün kutlandığı gün İzmir Güzelbahçe'de tam bir çevre katliamı yaşandığı ortaya çıktı. İlçeye bağlı Yelki Mahallesi'nde bir dere yatağının hafriyat şirketi tarafından toprakla doldurulduğu göze çarparken, yol kenarlarının da molozlarla dolu olduğu, başka bir arazide ise onlarca zeytin ağacının kesildiği öğrenildi.

ZEYTİN AĞAÇLARI KESİLDİ

Vatandaşlar, ilçenin mavisi ve yeşiliyle İzmir'in en güzel yerlerden biri olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce'ye, "Dere yatakları ile çevresi toprak ve inşaat molozlarla doldurulup, zeytin ağaçları kesilirken neredeydin başkan?" diye sordu. Yeni Asır'ın gittiği Yelki Mahallesi'ndeki 2701 Sokak'ta bir çiftlik karşısında yer alan özel arazideki onlarca zeytin ağacının acımasızca kesildiği ortaya çıktı. İddiaya göre ağaçların güneş paneli yapılma bahanesi ile kesildiği öğrenildi.

Yine Yelki'de dere yatağının hemen yanı başına kurulan ve özel bir hafriyat firması tarafından kullanılan arazinin toprakla doldurulduğu göze çarptı. Bölgede dere yatağına doğru kaymalar ve gözle görülür bir kot farkı olduğunu aktaran vatandaşlar, sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi.

VATANDAŞI YANILTMAYA ÇALIŞTI

GEÇTİĞİMİZ Ocak ayında belediye meclisinden Güzelbahçe Belediyesi'ne ait bazı arsaların kat karşılığı müteahhitlere verilmesi için yetki alan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa İnce, olayı Yeni Asır'ın gündeme getirmesinin ardından savunmaya geçti. İnce, zeytin ağaçlarının bu parsellerde kalmadığını göstermek için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ndeki parsel sınırlarını değil de, zeytin ağaçlarının dışarıda kaldığını gösteren, belediye tarafından hazırlanmış parsel fotoğraflarını paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştı. Parsel sorgu sisteminde sadece meşe ağaçlarının değil, zeytin ağaçlarının da yer aldığını söyleyen vatandaşlar, İnce'ye tepki gösterdi.

■ METİN BURMALI